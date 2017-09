Gianluca Vacchi - Viento (Video ufficiale e testo)

Gianluca Vacchi - Viento testo



Nací con viento

Crecí con barco

Y a trabo largo me llevo su aliento

Pueblo adorado

De hombre sereno, de hombre moreno de pelo enredado

