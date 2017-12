Giuseppe Ottaviani Live @ Dreamstate SoCal 2017 - Full set

00:00 01. Giuseppe Ottaviani - Live ID

05:21 02. Giuseppe Ottaviani - Live ID

10:00 03. Armin van Buuren feat. Josh Cumbee - Sunny Days (PureNRG Remix) [ARMADA]

14:15 04. Amos & Riot Night - ID [GO MUSIC]

17:38 05. Giuseppe Ottaviani - Lumina [GO MUSIC]

20:52 06. Solarstone & Indecent Noise - Querencia (Giuseppe Ottaviani Rework) [GO MUSIC]

24:38 07. Giuseppe Ottaviani - Live ID

29:30 08. Giuseppe Ottaviani - Legacy [Subculture]

34:38 09. Giuseppe Ottaviani - ID + Chemical Brothers’s Galvanize

39:15 10. Giuseppe Ottaviani - Till The Sunrise [FSOE]

44:21 11. Giuseppe Ottaviani & Paul Van Dyk feat Sue McLaren - Miracle (OnAir Mix) [Black Hole]

49:30 12. PureNRG - Prophecy (GO edit) [Black Hole]

54:16 13. Arkham Knights- Knightfall vs The Killers-Brightside (Sandro Vanniel Mashup) [CD-R]