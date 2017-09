Gue' Pequeno - Lamborghini (feat. Sfera Ebbasta & Elettra Lamborghini) [RMX] (Video ufficiale e testo)

Gue' Pequeno - Lamborghini (feat. Sfera Ebbasta & Elettra Lamborghini) [RMX] testo



Frà giro con italiani, pure africani e latini

Arabi e pure shqiptari, comprerò una Lamborghini

Conosco bravi cristiani e pure dei malandrini

Tipe di tutti i colori, comprerò una Lamborghini

Tuta sportiva di Armani, caricano la Glock mini

Duecento all'ora in Moscova, comprerò una Lamborghini

Comprerò una Lamborghini, comprerò una Lamborghini

Comprerò una Lamborghini, comprerò una Lamborghini



È il giorno del mio matrimonio, oggi mi sposo coi money

I soldi per me sono Dio, ma per molti sono il demonio

Ricevo chiamate da dentro come se fosse normale

Ti stendo come Emelianenko, la tua tipa succhia non male

Al terminal 1 mi aspettano con un sacchetto, il volo era interminabile

Quale detector, frate, al tuo concerto col pompa sotto l’impermeabile

5 o 6K da Gucci ero strafatto di Blue Cheese

Mi spiace fra sei solo un rapper

Io sono Gilberto Gucci



Fra giro con italiani, pure africani e latini

Arabi e pure shqiptari, comprerò una Lamborghini

Conosco bravi cristiani e pure dei malandrini

Tipe di tutti i colori, comprerò una Lamborghini

Tuta sportiva di Armani, caricano la Glock mini

Duecento all’ora in Moscova, comprerò una Lamborghini

Comprerò una Lamborghini, comprerò una Lamborghini

Comprerò una Lamborghini, comprerò una Lamborghini



Gué Pequeno get the money, mi hanno rapito gli alieni

Per questo sono troppo avanti e tengo sti borselli pieni

Canto solo nel microfono, mangio filetto alla vornoff

Del rap non sappiamo che farci, fra scrivo lettere al carcere

Ho burberi in camice, Burberry e bitches giù all’hotel Bulgari

Bro ho 7 platini con Santeria e la mia gang barbari, fanteria (gang)

La sua pussy era così stretta, tipo dove inserisci moneta

Il mio swag è di un altro pianeta, pistola e lenzuola di seta



A scuola prendevo sei, uh, mo voglio un conto a sei zeri

Tu non vali un cazzo oggi, uh, non valevi un cazzo ieri

Aventador nella via, semino i carabinieri, uh

Fanculo alla polizia, non voglio avere problemi

Lamborghini, Lamborghini entrano con i soldi escono con i chili

Tempura e Nigiri, puccio nella soia sti rapper li mangio con i bastoncini

Da Ciny all’Europa la tua tipa sopra, la tua squadra sotto che piange ed implora

La G con la S più Tony che Sosa

BillionHeadzMoney riscrive la storia, uh, uh



Fra giro con italiani, pure africani e latini

Arabi e pure shqiptari, comprerò una Lamborghini

Conosco bravi cristiani e pure dei malandrini

Tipe di tutti i colori, comprerò una Lamborghini

Tuta sportiva di Armani, caricano la Glock mini

Duecento al’ora in Moscova, comprerò una Lamborghini

Comprerò una Lamborghini, comprerò una Lamborghini

Comprerò una Lamborghini, comprerò una Lamborghini