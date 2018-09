Il weekend appena passato ha visto concludersi l'edizione 2018 di Home Festival, e ha dato il via ai numerosi appuntamenti musicali che questo mese muoveranno migliaia di persone in lungo e in largo per la nostra penisola. Il festival di Treviso, infatti è soltanto il primo in ordine cronologico: questo weekend è il turno di Shire Music Festival e della prima grande serata di Wake Up alla Mondovicino Arena, che verrà poi seguita da altri tre appuntamenti.

Home Festival: 80.000 persone per una 4 giorni di musica

Una quattro giorni all'insegna della musica in quei di Treviso, con un Home Festival che si conferma tra i più importanti eventi musicali della nostra penisola, capace di coinvolgere artisti a 360 gradi e garantire divertimento. Da sottolineare, purtroppo, l'assenza di Eric Prydz, il cui tanto atteso ritorno in Italia è stato stroncato da problemi di salute a poche ore dall'evento. Notizia che ha messo in difficoltà la produzione, ma che non ha impedito ad artisti come Afrojack, The Prodigy, Caparezza, Lo Stato Sociale, Francesca Michielin e molti altri, di portare in Veneto show straordinari.

Importanti novità, nel frattempo, sono state annunciate per l'edizione 2019: il cambio di data, che anticiperà a inizio estate Home (7-9 giugno 2019) e un secondo appuntamento a metà luglio (12-14 luglio 2019) a Venezia.

Shire Music Festival: l'anno della svolta

Shire Music Festival

8 settembre, invece, è la data che i seguaci del mondo EDM devono segnarsi sul calendario: torna Shire Music Festival a Crema e lo fa in grande stile. Per la quarta edizione la LineUp è da brividi: Nervo, Brennan Heart, Chocolate Puma, Moksi i nomi d'eccellenza, mentre Badklaat e Gentlemens Club faranno felici gli amanti della Bass Music; spazio anche agli italiani Goja, Sunstars, Drop, e ai giovani Danko e Alex Price. Il secondo stage vedrà prevalentemente artisti della scena hip hop e trap italiana.

La location è cambiata rispetto alle ultime edizioni: dal Parco Bonaldi si passa all'imponente Podere di Ombrianello. Dai un'occhiata all'evento per conoscere tutte le informazioni.

Wake Up: un settembre di fuoco

È la terza edizione per Wake Up, un festival in crescita esponenziale che abbiamo lasciato l'anno scorso con Martin Garrix che regala 20 minuti extra ai fan.

Quest'anno i nomi in LineUp lasciano a bocca aperta, e la Mondovicino Arena (CN) è pronta ad ospitare 4 appuntamenti degni di nota.

Si parte questo sabato (8 settembre) con Sfera Ebbasta e 6ix9ne, il fenomeno trap americano che sta conquistando le classifiche di mezzo mondo. A seguire, sabato 15 settembre, torna l'immortale Gigi D'Agostino, mentre Gabry Ponte sarà il nome di punta del sabato successivo, 22 settembre. A concludere il festival, sabato 29 settembre, una serie di nomi incredibili calceranno il palco del Wake Up: Dimitri Vegas & Like Mike, Headhunterz, Merk & Kremont, Atmosfearz, MATTN, Kharfi, Shanguy, Mr. Black, e le sorprese sembrano non essere finite. Insomma: resta aggiornato sulla pagina di Wake Up per non perderti nemmeno un evento.