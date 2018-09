La bravura di un artista ad oggi è calibrata attraverso i numeri di vendite, le visualizzazioni, e in certi casi (tristi ed evitabili) anche per i follow e likes. Poi ci sono altri artisti che riescono a far apprezzare al mondo certi generi musicali che molto difficilmente hanno avuto o avranno l'occasione di finire nell'aura del mainstream. L'hardstyle è uno degli esempi perfetti, un genere figlio della rave-culture olandese che negli anni ha aumentato drasticamente gli apprezzamenti del grande pubblico, e se c'è un artista che più a contribuito a questo successo, molti meriti vanno e devono andare per principio ad Headhunterz.

La carriera del produttore olandese è iniziata fin dall'adolescenza, iniziando sorprendentemente come doppiatore dei fratelli Fred e George Weasley nei film di Harry Potter, fino ad essere uno degli astri nascenti della scena hardstyle. Anche se la sua parentesi con l'electro house fino alla future bass non è stata apprezzata da molti, dal nostro punto di vista si è rivelata una mossa dall'importanza fondamentale, che oltre a dimostrare ancor di più la sua apertura mentale a più mondi, ha portato (con il suo ritorno definitvo) attraverso sé molti più estimatori nel mondo che più ama e più si sente a suo agio, l'hardstyle.

Sabato 29 settembre, alla Mondovicinoarena, Heady arriverà con tutta la sua adrenalinica musica per far tremare l'intero stage con una mina dietro l'altra, questa è la classifica delle sue migliori 10 produzioni che l'hanno reso un'icona del genere in tutto il globo. Ci vediamo al Wake Up!

10 | Nothing Can Hold Us Down (con Hardwell feat. Haris)

9 | The Sacrifice

8 | Disrespect (vs. Psyko Punkz)

7 | From Within

6 | Doomed

5 | Live Your Life (con Crystal Lake)

4 | Destiny

3 | Colors (feat. Tatu)

2 | Kaskade feat. Neon Trees - Lessons In Love (Headhunterz Remix)

1 | Dragonborn