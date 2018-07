Jake La Furia - Bandita (Video ufficiale e testo)

Jake La Furia - Bandita testo



Hai gli occhi più verdi della sensimilla



Girati e guarda me

Lascia una scia di peccato e vaniglia

Come da un narghilè

Non so se era un trucco quella scena muta

Se era un bacio vero od un bacio di Giuda

Se stai caricando un colpo di bazooka

Qua dritto nel mio corazón



Chissà in quanti si chiedono cosa hai nella testa

E cosa hai sotto ai vestiti che nessuno vede

Se davvero sei la quiete dopo la tempesta

O invece sei la tempesta dopo la quiete

Poi ti ho visto le pupille attraverso gli occhiali

Hai chiesto "Fanno male i tattoo sulle mani?"

Un bacio sotto casa, mi hai detto "A domani"

Ma dopo tre minuti mi hai scritto "Dai, sali"



Sei una bandita, bandita

Se lo sapesse la tua amica

Che sei una bandita, bandita

Con quella faccia pulita disfiamo il letto

Sbaviamo il rossetto



Non so più neanche che ora abbiamo fatto

È l'alba del lunedì

Sappiamo bene che è tutto sbagliato

Ma ci piace così

Se ci vedessero qui le tue amiche

Saprebbero che hai due pesi e due vite

Una collezione di facce pulite che dicono sempre di no



Sei una scatola cinese con dei bei capelli

Baby, tu sei un segno doppio come i gemelli

Sei un diamante senza i gioielli

Sei una lama senza i coltelli

Zitta come un OG

Finta acqua e sapone come i Mosi

Livello di innocenza, così così

Fammi entrare dentro e gridami "Oh sì"



Sei una bandita, bandita

Se lo sapesse la tua amica

Che sei una bandita, bandita

Con quella faccia pulita disfiamo il letto

Sbaviamo il rossetto



Mi hai trascinato verso l'uscita

Señorita, sei una bandita

E poi da soli sembravi impazzita

Io non me l'aspettavo mica

Non sembra da come vivi la vita

Señorita sei una bandita

Ma nel frattempo ti sei già svestita

E non è ancora finita



Sei una bandita, bandita

Se lo sapesse la tua amica

Che sei una bandita, bandita

Con quella faccia pulita disfiamo il letto

Sbaviamo il rossetto