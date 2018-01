Jovanotti - Le canzoni (Video ufficiale e testo)

Jovanotti - Le canzoni testo



Sorridendo ti verrà da piangere

A pensare a quante volte nei momenti d'oro

Stavi pensando ad altro



In un altro luogo

Con un altro tempo

Proprio ora che ti sto guardando

Dentro a questo angolo

Di questo mondo

Dove le canzoni sono spiriti

Come da ragazzi siamo stupidi

E ci piacciono le cose sbagliate

Che poi forse sono quelle giuste

E nuotiamo controcorrente

E prendiamo decisioni assurde

Ma più ci rifletti e più fai errori

È l'istinto il braccio che ti tira fuori

Dalle sabbie mobili che trascinano giù

Hai ragione tu



La canzoni non devono essere belle

Devono essere stelle

Illuminare la notte

Far ballare la gente

Ognuno come gli pare

Ognuno dove gli pare

Ognuno come si sente

Ognuno come gli pare

Ognuno dove gli pare

Ognuno come si sente

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre



La mia voce mi esce fuori da dentro

Da una zona che è fuori controllo

Gonfia i polmoni

Passa dal collo

E poi esce e non torna più indietro

Pensavamo bastasse rompere un vetro

Che ci divide dal resto del mondo

Per essere liberi in fondo

E' una superficie sulla superficie

Si può leggere il senso profondo

Nella leggerezza di una canzone

Nel flash che becca l'espressione

Siamo tutti diversi, tutti dispersi

Sempre sull'orlo di una rivoluzione

Guardare il mondo come un'autopsia

Uscire la fantasia

E piangendo ci verrà da ridere

Come marinai di una canzone celebre

Il mio modo stilato di procedere

Verso un mondo di persone libere



La canzoni non devono essere belle

Devono essere stelle

Illuminare la notte

Far ballare la gente

Ognuno come gli pare

Ognuno dove gli pare

Ognuno come si sente

Ognuno come gli pare

Ognuno dove gli pare

Ognuno come si sente

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre



L'anima è pesante

Da portare addosso da soli

Prendine un po' della mia

Dammene un po' della tua

E abbracciami forte

Ancora più forte

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre



La canzoni non devono essere belle

Devono essere stelle

Illuminare la notte

Far ballare la gente

Ognuno come gli pare

Ognuno dove gli pare

Ognuno come si sente

Ognuno come gli pare

Ognuno dove gli pare

Ognuno come si sente

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Come fosse per sempre

Per sempre