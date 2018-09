Jovanotti - SBAM! (Video ufficiale e testo)

Jovanotti - SBAM! testo



Cosa succede?

Cosa succederà?



Fiori ribelli sul ciglio delle statali splendono

Mentre i camion vanno via

Dai notiziari gli echi delle guerre non sorprendono

Si combatte pure in casa mia

Per chi rimanda sempre tutto

Domani è un altro giorno

Però domani non arriva mai, mai

Non fermeranno questa onda

La vibrazione sfonda

E a chi sta fermo dico: Bye bye



Il caldo dell'equatore evapora il mare in nuvole nere

Che poi mi piovono addosso, sabbia, notizie e acqua da bere

Ho in tasca tutte le informazioni

Ho il libretto delle istruzioni

Ma mi scappa di mano nell'uragano



(SBAM) Tutto cambia in un secondo, sono pronto

(SBAM) Tutto cambia, sono in cima ed ero in fondo

(SBAM) Tutto cambia in un secondo, sono pronto

(SBAM) Tutto tutto tutto salta

(SBAM) Tutto tutto tutto salta

(SBAM) Tutto tutto tutto salta

(SBAM) Tutto tutto tutto salta

Salta salta salta (wooh)



Prima che il sangue caldo sull'asfalto si coaguli

Sono partite già le speculazioni

Prima che questa notte il gatto per tre volte miagoli

Io tradirò le mie migliori intenzioni

Le tartarughe verso il mare appena nate corrono

La vita cerca la migliore via

Stare a un concerto, farsi una birra e avere voglia

Lo avresti detto che era una trincea



Le previsioni del tempo della mia app ci beccano giusto

Però non sanno predire dove saremo il prossimo agosto

Ho in tasca tutte le informazioni

Ho il libretto delle istruzioni

Ma mi scappa di mano nell'uragano



(SBAM) Tutto cambia in un secondo, sono pronto

(SBAM) Tutto cambia, sono in cima ed ero in fondo

(SBAM) Tutto cambia in un secondo, sono pronto

(SBAM) Tutto tutto tutto salta

(SBAM) Tutto tutto tutto salta

(SBAM) Tutto tutto tutto salta

(SBAM) Tutto tutto tutto salta

Salta salta salta (wooh)



Cosa succede?

Cosa succederà?



Periferia totale, poesia criminale

Disturbo l'ordine della piramide sociale

Butta quello che non ha a che fare con il rocksteady

Butta quello che non ti fa muovere i piedi

Inghilterra, Africa, America Latina

Sono artigianale, non c'ho scritto: Made in China

Voce del deserto che grida che l’ora si avvicina

Sono aerodinamico, Pininfarina

Sono io l’originale primitivo in orbita

Carne e sangue e cellulare, macchina per musica

Tutta la vita, tutta, tutta la vita intera

In cerca di qualcosa che la faccia essere vera

Cambiano gli indirizzi, passano i motori a scoppio

Cambiano le ragioni, tutto costa sempre il doppio

Magari la religione fosse soltanto oppio

E' troppo spesso polvere da sparo, o un cappio

Fa freddo nel letto se non ci scaldiamo insieme

L’oscurità circonda chi la teme

Alza un po' il volume deejay, dammi dei bassi

Sento corrente ascensionale nei tuoi passi

Periferia totale istinto di animale

Disturbo l’ordine della piramide sociale

Quello che è in basso può salire, se ci crede

Le ali, le palle, la tecnica e la fede

Piego i metalli col calore delle mie parole

Colpo di fulmine (wooh), colpo di sole