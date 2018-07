JUNIOR CALLY - Valzer (Video ufficiale e testo)

JUNIOR CALLY - Valzer testo



It's Jeremy



Su c'mon, sul pedalò



Bassa voce che ti fregano

Flow camion, figlia mia no

Lui tatoo come uno zingaro

Ehy ma stai calmo

Io voglio solo andare al largo

Non porto la cravatta e non sono un bastardo (ehy)

Ho fatto un disco, si sono il primo giro di boa

Mandiamo un selfie a un amico dai che stasera facciamo goal

Esco dal Goa, prendiamo la barca fingiamo uno yacht

Ho i panta tagliati da me, sembra uno short

Ostriche shot



Lo stereo è una macchina metti la prima

Ti do le stelle che non ho in cucina

Guardavo la luna da quella cantina

Giriamo il mondo senza la cartina (ehy)

Io non voglio toglierti le calze

Voglio solo accorciare le distanze



Mentre balliamo un valzer

A piedi nudi sul pedalò

Beviamo senza timore, non diciamo mai grazie

Torniamo presto meglio di no

Ma chi sta meglio di noi

Mentre balliamo un valzer (oh oh oh)

Valzer (oh oh oh oh)

Valzer (oh oh oh oh)

Valzer (oh oh oh oh)



Facciamo capriole, stiamo rotolando lungo la riva

Voglio il successo, no non lo dire che non arriva

Vuoi l'approvazione, quanto sei disposto a spendere

Vuoi essere il sole, quanto sei disposto a splendere

Dammi un po' d'acqua, non ho quattrini

L'Italia baracca, noi burattini

Gioco la carta, prendete acqua

No grazie nel bagno, c'è il lavandino

I sogni che faccio, tu te li compri

Ma non gli hai sognati, quindi non vale

Facciamo i cuscini con i giubotti

Non piaci in Italia senza lo stivale



Chi è ricco nasce con la cassaforte

Quella del povero si chiama cuore

La vostra concilia il sonno e la notte

La nostra racchiude gioia e dolore

Questa notte si aprono le danze

Scordiamoci le ansie



Mentre balliamo un valzer

A piedi nudi sul pedalò

Beviamo senza timore, non diciamo mai grazie

Torniamo presto meglio di no

Ma chi sta meglio di noi

Mentre balliamo un valzer (oh oh oh oh)

Valzer (oh oh oh oh)

Valzer (oh oh oh oh)

Valzer (oh oh oh oh)