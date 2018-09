Negli ultimi le sue produzioni sono man mano apparse alle nostre orecchie attraverso le radio-show di vari artisti come Hardwell, ha iniziato a presenziare in label di tutto rispetto come la stessa Revealed Recordings del DJ olandese, fino a collaborare direttamente con l'amatissimo KSHMR. La carriera di Mr. Black è sempre più in ascesa, e questo week-end alla MondovicinoArena avremo modo di vederlo in azione.

L'appuntamento è a sabato 29 settembre al Wake Up, mentre per adesso possiamo ascoltare le sue migliori 10 produzioni!

10 | Higher (con 22Bullets feat. Richie Loop)

9 | Hu Ha (con WAO)

8 | KSHMR - Strange Lands (Mr. Black Remix)

7 | Boomshakalak (con Diego Miranda feat. The Kemist)

6 | Lights

5 | Tiësto & Sevenn - BOOM (Mr. Black Remix)

4 | Party People (con Ale Mora)

3 | DOONKA (con KSHMR)

2 | Favela (con KURA feat. MC K9)

1 | Boombox (con JETFIRE feat. Sonny Wilson)