Laura Pausini - Non è detto (Video ufficiale e testo)

Laura Pausini - Non è detto testo



E tu cosa aspettavi?

A dirmi quello che dovevi dire

A non rischiare niente



Non vai all'inferno e neanche sull'altare

E noi così distanti

A sopportarci con educazione

La colpa non esiste

Ma ognuno prenda la sua direzione



Perdonami per questi giorni

Non li ho saputi raccontare

Avevo l'indirizzo nuovo

E un posto per scappare



E non è detto che mi manchi sempre

Le cose cambiano improvvisamente

E certi angoli di notte non avranno luce mai

E non è detto che non provo niente

Se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente

E se mi fido della forza di un ricordo

Casomai



Prenditi l'ombrello,

Che sia il riparo sotto la tempesta

Se quello che ti devo

È avere il cuore dalla parte giusta

Perdonami per questi giorni

Non li ho saputi raccontare

Ho un treno verso l'aeroporto

E un volo tra due ore



E non è detto che mi manchi sempre

Le cose cambiano improvvisamente

E certi angoli di notte non avranno luce mai

E non è detto che non provo niente

Se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente

Perché mi fido della forza di un ricordo

Casomai



(E non è detto) e non è detto

(E non è detto) e non è detto



Ma chi l'ha detto che non provo niente

Quello che è stato rimarrà importante

Come la piccola speranza che ci serve

E che ti dai



Perdonami per questi giorni

Non ho saputo come fare