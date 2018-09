Lo Stato Sociale - Il Paese Dell'Amore ("ROMOLO+GIULY La Guerra Mondiale Italiana" Soundtrack) (Video ufficiale e testo)

Lo Stato Sociale - Il Paese Dell'Amore ("ROMOLO+GIULY La Guerra Mondiale Italiana" Soundtrack) testo



Questa è per te: il paese dell’amore

Tra le vie della moda e le vie del signore

se il mio tramonto rosa, rosa di carbone

sei il sogno impossibile di una pensione

Siamo io e te, ubriachi di vita e la patente ritirata

a sparare ai gommoni da una spiaggia confiscata alla mafia



Ti amo solo se mi ami tu

Ti do da lavorare se mi paghi tu

Cantiamo l’inno nazionale che fa

tutturututu

ti voglio solo se tutta per me

mi manchi solo quando lei non c’è

Ti invito alla festa solo se inviti me

Siamo una grande famiglia che canta

Tutturuttutu



Difendiamo fortissimo i nostri confini

Odiamo i neri ma amiamo i gattini

Il nostro amore è una guerra mondiale all’italiana.

Amor che nun l’ho amato, amatriciana?

Siamo io e te, tre metri in fuorigioco

scusa ma ti chiamo errore

Che L'unica cosa seria rimasta in questo paese è la ristorazione



Ti amo solo se mi ami tu

Ti do da lavorare se mi paghi tu

Cantiamo l’inno nazionale che fa

tutturututu

ti voglio solo se tutta per me

mi manchi solo quando lei non c’è

Ti invito alla festa solo se inviti me

Siamo una grande famiglia che canta

Tutturuttutu



Peschiamo nel naviglio,

sciamo sul Vesuvio,

gli occhi da terrone,

un fisco per l’estate,

un bacio ed un condono,

ma che due palle e un cono:

qui c’è il mare bello

qui si mangia meglio

qui c’è il bel canto

si ma poi mi sveglio!