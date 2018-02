Low-Low - Sbagliato (feat.Riki) (Video ufficiale e testo)

Low-Low - Sbagliato (feat.Riki) testo



[Strofa 1: LowLow]

"Ci perdiamo uno nell'altra, saltiamo la quarta ora

Scritte sbiadite sui muri del bagno a scuola

La prof Santini è solo una stupida troia

Forse da oggi in poi diranno la stessa cosa di me

Che diranno della nostra storia?

Chi mi dice che sei serio e non vuoi solo quella cosa?

Camminiamo mano per la mano e l'invidia è una rosa

Un po' ci lusinga ed un po' ci addolora

Ogni ragazzo sogna uno come te che non la faccia ma sentire sola

Se ti sento, come Stranger Things, mi sento sottosopra

Come lo facciamo, sotto o sopra?"



[Ritornello: Riccardo Marcuzzo]

Sarà come prendersi delle colpe, poi per la mano

Senza ciò che è prova di ieri, che non vai, non ti starà mai

Sarà come perdersi, ma sott'acqua così prendo fiato

Scivolando ciò che ho, che hai (che hai) di così sbagliato



[Strofa 2: LowLow]

"Sei tu l'idiota, non sai che cosa ti perdi

Quando mi rivorrai non riuscirai neanche a vedermi

Lara mi diceva che i ragazzi sono vermi

Non è oro ciò che luccica i miei occhi sono verdi

Tu dove sei? Dovresti essermi vicino

Sei soltanto un bambino e io da te aspetto un bambino

Mi hai sempre detto che non esiste il destino

Ma adesso che mi ha colpito si attorciglia l'intestino

E Dio se ci sei perché ora non mi guardi?

Forse mi ha tolto il futuro per donarlo ad altri?

Nel fiore dei miei anni mi condanni

Mamma fuori piange di nascosto mentre asciuga i panni

Ma la vita è mia"



[Ritornello: Riccardo Marcuzzo]

Sarà come prendersi delle colpe, poi per la mano

Senza ciò che è prova di ieri, che non vai, non ti starà mai

Sarà come perdersi, ma sott'acqua così prendo fiato

Scivolando ciò che ho, che hai (che hai) di così sbagliato



[Bridge: Riccardo Marcuzzo]

(Di così sbagliato)

(Di così sbagliato)

(Di così sbagliato)



[Strofa 3: LowLow]

Questa è la storia di una ragazza normale

Devo scegliere un finale degno

Le storie comuni sono straordinarie

E io non sono il tipo che fa la morale

Io dico solo pensa con la tua testa

Scegli con il tuo cuore di vita hai soltanto questa

Sorridi non per gli altri solamente per te stessa

Sei una principessa e noi brilliamo di luce riflessa



[Ritornello: Riccardo Marcuzzo]

Sarà come prendersi delle colpe, poi per la mano

Senza ciò che è prova di ieri, che non vai, non ti starà mai

Sarà come perdersi, ma sott'acqua così prendo fiato

Scivolando ciò che ho, che hai (che hai) di così sbagliato



[Outro: Riccardo Marcuzzo]

(Di così sbagliato)

(Di così sbagliato)

(Di così sbagliato)

(Di così sbagliato)

(Di così sbagliato)