Måneskin - Morirò da re (Video ufficiale e testo)

Måneskin - Morirò da re testo



E allora prendi la mia mano bella señorita



Disegniamo sopra il mondo con una matita

Resteremo appesi al treno solo con le dita

Pronta che non sarà facile è tutta in salita



E allora prendi tutto quanto

Baby prepara la valigia

Metti le calze a rete e il tacco

Splendiamo in questa notte grigia



Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah, eh eh eh eh eh, yeah



Oh no no no, no no no no



Ed anche quando starò male e sarò troppo stanco

Come fuoco avanzerò per prender tutto quanto

Ciò che spetta è d'esser pronto ad affrontare il branco

Non voglio tornare indietro adesso parto



Allora baby baby baby, asciuga il pianto

Bevi bevi bevi bevi dal mio piatto

Sì tu puoi cadere in piedi anche dall'alto

Sì tu puoi cadere in piedi anche dall'alto



Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah, ah



Marlena vinci la sera, spogliati nera

Prendi tutto quello che fa comodo

E sincera apri la vela, dai viaggia leggera

Tu mostra la bellezza a questo popolo e



Marlena vinci la sera, spogliati nera

Prendi tutto quello che fa comodo

E sincera apri la vela, dai viaggia leggera

Tu mostra la bellezza a questo popolo e



Marlena vinci la sera, spogliati nera

Prendi tutto quello che fa comodo

E sincera apri la vela, dai viaggia leggera

Tu mostra la bellezza a questo popolo ed io



Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re, yeah

Amore accanto a te, baby accanto a te

Baby accanto a te, baby accanto a te

Io morirò da re