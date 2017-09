Se Diplo ha già gettato le basi per la collaborazione tra e , non si può dire che si tratti dell'unico caso in vista dell'autunno. Anche Marshmello è al lavoro per lanciare le sue produzioni nel corso dei prossimi mesi, se non addirittura nelle prossime settimane. Non c'è ancora un annuncio definitivo sui metodi di creazione, ma sembra proprio che la parte vocal sarà compito di Selena Gomez.

Marshmello, in arrivo una traccia con Selena Gomez?

I contatti tra il produttore mascherato e la cantante texana sono recentemente emersi dai social network, con un tweet dei giorni scorsi che lascia presagire uno studio a tavolino tra i due artisti. Mello parla di una partnership che arriverà molto presto, cosa che aveva già fatto a luglio senza tirare in ballo Selena Gomez. Lei, dal canto suo, aveva già espresso il suo benestare sulla collaborazione un mese fa, quando in un'intervista radiofonica non nascose la sua ammirazione per la musica del DJ:

È davvero uno stile unico, molto bello e divertente.

Us a tip about your music with Selena, I'm going crazy — bia (@selerghts) September 24, 2017

Adesso, dunque, c'è da aspettare novità da una delle due parti o da entrambe. A partire dall'ufficialità della collaborazione, fino ad arrivare a titolo e release. Qualcosa in vista dell'autunno comincia a muoversi, Marshmello e Selena Gomez non vogliono rimanere inermi.