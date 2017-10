Che Martin Garrix sia particolarmente affezionato al nostro paese per ragioni culinarie è risaputo. Non a caso il suo ultimo brano, con cui ha addirittura chiuso il set di Tomorrowland, è intitolato "Pizza". Ma da sabato, probabilmente, ha iniziato a capire di che pasta sono fatti gli italiani ai festival.



Capita raramente di vedere artisti non limitarsi soltanto a fare il compitino, suonare un set ordinario e scendere dal palco allo scadere del tempo. Capita raramente di vedere il #1 al mondo suonare 20 minuti più del previsto, arrivare a sfiorare le due ore, mostrare un affetto incondizionato per gli italiani e apprezzare una produzione impeccabile.



Molto spesso quando si parla di EDM in Italia si è estremamente pessimisti, la situazione sembra indietro anni luce rispetto all'estero e gli eventi non sembrano nemmeno avvicinarsi a quelli che si vedono negli after-movie su YouTube. Ma la situazione sta cambiando, e il Wake Up di Mondovì (CN) ne è un palese esempio chiaro.



Già dai primi momenti si era intuito che la serata di chiusura del festival sarebbe stata un successo: persone in coda sin dalle prime ore del pomeriggio, affluenza sopra le aspettative, Alex Price, Mr. Cugi e Killercatz che scaldano la folla in un'atmosfera incredibile. In poche ore il tendone si è riempito, in migliaia ad accogliere i grandi nomi della line-up: Ofenbach, i nuovi fenomeni francesi, e Justin Mylo, amico d'infanzia di Garrix, spianano la strada al main-event del Wake Up.

Dopo l'olandese, spazio agli italiani, capaci di portare migliaia di persone a divertirsi fino all'alba: Merk & Kremont, che dopo una serie di sfortune sono riusciti a sfoggiare una delle loro migliori prestazioni, seguiti da Streex e Sunstars.



Complimenti meritati, dunque, all'organizzazione, capace di gestire una tale affluenza e produrre uno show impeccabile in tutti i sensi.

Il Wake Up ha dimostrato ancora una volta che l'Italia sa divertirsi e divertire, riuscendo ad imprimere in maniera chiara il messaggio: sveglia!