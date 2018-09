Fresco di contratto per la nuova collezione invernale con Giorgio Armani, l'ascesa di Martin Garrix continua inarrestabile. In tutti questi anni, gli elementi che più hanno caratterizzato il suo carisma e il suo apprezzamento da parte del suo enorme pubblico di dimensioni mondiali, sono stati sicuramente la genuinità e la trasparenza con cui si è sempre mostrato attraverso i social, oltre ovviamente alla musica di qualità, l'unica cosa che conta davvero alla fine. Con i primi 2 elementi, negli anni, ha costruito un suo vlog molto personale, un focus a 360° del mondo del produttore olandese in ogni fase della sue giornate, dalle sessioni in studio alle folle oceaniche durante i suoi DJ set, riconosciuto per tutti come il "The Martin Garrix Show"

Omonimo del suo radio show, questa serie presente esclusivamente nel suo canale YouTube è arrivata alla terza stagione, con il primo episodio, in cui il boss della STMPD parlerà dell'imminente arrivo dell'Amsterdam Dance Event 2018, del suo Pop-Up store, ma soprattutto del suo mega-contratto internazionale firmato con Sony Music, una mossa che lo lancerà in oltre 50 paesi, riscuotendo già un ottimo successo attraverso Oceans in collaborazione con Khalid.

Puoi guardare il primo episodio della terza stagione del The Martin Garrix Show cliccando qui!