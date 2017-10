Non è la prima volta che il nostro caro Martin si esibisce in quello che per molti è considerato il miglior festival degli USA, ma nonostante ciò lo stress pre-show affligge tutto il Team Garrix, che come ribadisce il front man, in questi 3 anni è comunque cinque volte più numeroso e soprattutto molto più esperto. Si intravede tra questi anche Dua Lipa che a sorpresa, come sappiamo, si esibì con il DJ numero uno al mondo cantando il loro singolo "Scared to be lonely".

"Amo Dua, è una così bella persona!" afferma Garrix."Quando la conobbi mi sentivo come se ci conoscessimo da tanto tempo. Ha una voce incredibile dal vivo, assurdo quanto talento abbia e quanto brava sia."

L'episodio infine si conclude prima di mostrarci l'inizio dell'esibizione, probabilmente lasciato da parte per il finale di stagione, mostrandoci come, anche servendosi di una ben programmata ed efficiente organizzazione, i problemi tecnici possono capitare e non sono facili da risolvere con l'acqua alla gola. Vi condiviamo dunque di seguito la nuova, attesa puntata: