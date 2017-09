I conflitti tra Martin Garrix e Spinnin' Records sono iniziati circa due anni fa quando il DJ olandese decise di separarsi dalla popolare etichetta discografica che lo aveva portato al successo.

Lo scontro si accese quando fu tirato in ballo l'ex-manager Eelko Van Kooten accusato di aver ingannato l'allora inesperto Garrix facendogli rinunciare al copyright sulla sua musica a favore di Spinnin' e Music All Star (l'agenzia che curava gli interessi dell'artista).

Con un comunicato ufficiale rilasciato poco dopo, Martin Garrix aveva espresso il suo intento di procedere per via legali anche per poter rescindere dal contratto che lo avrebbe visto vincolato alla Spinnin' per diversi anni.

Il 20 settembre 2017, dopo uno scontro che si è protratto per diverso tempo, la corte di Lelystad si è espressa a favore di Martin consentendogli quindi di potersi riprendere i diritti di proprietà delle proprie canzoni (compresa la sua più grande hit Animals).

Le parole di Garrix:

"Sono felice di questo risultato, non soltanto per me ma anche per gli altri DJ/Produttori, perché questo caso non riguardava soltanto me ma anche tutti i miei compagni artisti."

Sicuramente questo sarà un colpo duro per l'etichetta che in termini di guadagno potrebbe subire perdite per alcuni milioni di euro a seguito degli inadempimenti contrattuali da parte del DJ. Momentaneamente la vicenda sembra chiudersi qui ma non è da escludere un possibile ricorso da parte della label.