Martin Garrix - LIVE @ Wake Up Music Festival 2017

[ 00:05 ] Wake Up 2017 Intro

[ 01:16 ] Martin Garrix & Brooks - Byte

[ 04:35 ] Afrojack & Martin Garrix - Turn Up the Spreakers

[ 05:53 ] Martin Garrix & MOTi - Virus (How About Now)

[ 09:03 ] Martin Garrix & Matisse & Sadko - Forever

[ 11:07 ] Martin Garrix - Pizza

[ 12:46 ] Martin Garrix - Forbidden Voices

[ 14:16 ] Galantis - Runaway (U & I)

[ 16:01 ] Daft Punk - One More Time (Zedd Remix)

[ 17:43 ] Martin Garrix & Troye Sivan - There for You (Lontalius Remix)

[ 20:00 ] Dimitri Vegas & Martin Garrix & Like Mike - Tremor

[ 21:46 ] Martin Garrix - Oops

[ 23:36 ] Martin Garrix & Jay Hardway - Wizard

[ 24:58 ] Bastille - Pompeii (Audien Remix)

[ 26:57 ] Martin Garrix - Proxy

[ 28:25 ] Martin Garrix & Third Party - Lions in the Wild

[ 30:03 ] Martin Garrix - Animals

[ 32:05 ] Macklemore & Ryan Lewis Feat. Ray Dalton - Can't Hold us (Big Gigantic Remix)

[ 33:33 ] Sikdope - Snakes (Extended Mix)

[ 34:31 ] Mylo VS Miami Sound Machine - Doctor Pressure

[ 34:53 ] Martin Garrix Feat. Justin Mylo & Mesto - Bouncybob

[ 35:48 ] The Weeknd - Can't Feel My Face (Martin Garrix Remix)

[ 37:33 ] TJR & VINAI - Bounce Generation (Original Mix)

[ 38:18 ] Martin Garrix & Matisse & Sadko - Together (Extended)

[ 41:36 ] Dubvision - Heart (Martin Garrix Remix)