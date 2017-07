Martin Solveig @ EDC Las Vegas 2017 (kineticFIELD)

Martin Solveig ft. Tkay Maidza - Do It Right

Martin Solveig - Jealousy (Martin Solveig 2015 Rework)

Martin Solveig & Wiwek - ID

w/ Major Lazer ft. Vybz Kartel - Pon De Floor (Afrojack Version)

JAY Z & Kanye West - Niggas In Paris

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

w/ MERCER & DJ Snake - Lunatic

Bassjackers - Mush Mush

w/ Zedd & Alessia Cara - Stay (Acapella)

Martin Solveig ft. Dragonette - Hello

w/ Gesaffelstein - Control Movement

Migos - T-Shirt

w/ Benny Benassi pres. The Biz - Satisfaction

Benny Benassi pres. The Biz - Satisfaction (RL Grime Remix)

deadmau5 - Moar Ghosts N Stuff

w/ Sia ft. The Weeknd & Diplo - Elastic Heart (Acapella)

Florence + The Machine - You've Got The Love (Mark Knight Remix)

Wolfgang Gartner & Francis Preve vs. La Roux - Yin For The Kill (Dave Spoon Bootleg)

Brodinski - Hypnotise

ID - ID

Martin Solveig ft. Alma - All Stars

ID - ID

Calvin Harris ft. Florence Welch - Sweet Nothing

Flume ft. Little Dragon - Take A Chance (Kölsch Remix)

ID - ID

Flume ft. Kai - Never Be Like You (Martin Solveig Remix)

Tove Lo - Habits (Stay High)