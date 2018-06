Max Pezzali - Un'estate ci salverà (Video ufficiale e testo)

Max Pezzali - Un'estate ci salverà testo



L'estate che non arriva

Come l'ultima corriera

Alle otto di sera



Giornate sotto la doccia

Una macchina sfreccia

Con la musica alta



E dopo luglio, agosto e settembre

E con le nostre paranoie

Ci sopporteremo ancora un po'

Perché ci vogliamo bene

Forse non abbiamo alternative

All'amore

Che non ha risposte



Ma un'estate ci salverà

Dalle cene con i tuoi

Coi mondiali e con gli europei

Dagli inverni che non passano mai

Un'estate basterà

Per trovare una casa

Alle nostre fantasie

Che non vogliono finire mai

Non vogliono finire mai

Non vogliono finire mai

Non vogliono finire mai

Non vogliono finire mai

Non vogliono finire mai

Non vogliono finire mai

Non vogliono finire mai

Non vogliono finire



L'estate

Le stelle in cielo

E se il nostro desiderio

Si avverasse davvero

Restare

Fermando il tempo

Questo preciso istante

Questo esatto momento



Per tutto luglio, agosto e settembre

Senza le nostre paranoie

Resteremo soli ancora un po'

Perché ci vogliamo bene

Perché non ci sono alternative

All'amore

Che non ha risposte



Ma un'estate ci salverà

Dalle cene con i tuoi

Coi mondiali e con gli europei

Dagli inverni che non passano mai

Un'estate basterà

Per trovare una casa

Alle nostre fantasie

Che non vogliono finire mai



(Non vogliono finire mai)

(Non vogliono finire mai)

(Non vogliono finire mai)

(Non vogliono finire mai)

(Non vogliono finire mai)

(Non vogliono finire mai)

(Non vogliono finire mai)

(Non vogliono finire)



Ma un'estate ci salverà

Dalle cene con i tuoi

Coi mondiali e con gli europei

Dagli inverni che non passano mai

Un'estate basterà

Per trovare una casa

Alle nostre fantasie

Che non vogliono finire mai