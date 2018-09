Sembra davvero ieri quando iniziavamo ad ascoltare con piacere i primi brani di un duo che si è sempre contraddistinto per il loro sound nelle loro tracce progressive house, dall'esordio su Flamingo con Tundra, all'approdo nella Protocol Recordings di Nicky Romero con Zunami. In 5 anni, Federico Mercuri e Giordano Cremona, semplicemente conosciuti da tutti come Merk & Kremont, hanno scalato gradini molto importanti nell'electronic dance music, arrivando a rilasciare le loro opere in label di caratura mondiale come Spinnin' Records, ricevendo il supporto da mostri sacri del settore come Zedd, Hardwell o Avicii.

Ma il loro successo non è stato solo internazionale, e la loro partecipazione dietro a tracce da centinaia di milioni di views come Andiamo a Comandare e Tutto Molto Interessante di Fabio Rovazzi, ne è la prova definitiva. Arrivando ad oggi, la loro ascesa continua ad essere costante, collaborando con artisti di fama mondiale come i DNCE (band del frontman Joe Jonas) per una hit (Hands Up) che ci ha accompagnato tutta l'estate 2018. E non c'è maniera migliore per archiviare definitivamente la stagione estiva se non con un loro elettrizzante DJ-set al Wake Up questo week-end!

In attesa di vederli questo sabato 29 settembre, ripercorriamo la loro scalata attraverso una classifica delle tracce che (secondo la nostra più che discutibile opinione) hanno più reso l'essenza del loro spirito e del supporto ricevuto nell'arco di questi anni dall'intero settore musicale.

10 | Amen

9 | Hands Up (feat. DNCE)

8 | Black & White (vs. Volt & State)

7 | GANG (feat. Kris Kiss)

6 | Give Me Some (con Fedde Le Grand)

5 | Now or Never (feat. Bongom)

4 | Don't Need No Money (feat. Steffen Morrison)

3 | Get Get Down

2 | Sad Story

1 | Clean Bandit feat. Jess Glynne - Rather Be (Merk & Kremont Remix)