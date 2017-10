"Vi vogliamo informare che dopo 11 anni insieme abbiamo deciso di prenderci una pausa e di sperimentare nuove idee individualmente"

Così inizia il breve ma sentito post pubblicato sulla pagina ufficiale di Nari & Milani in cui il duo italiano comunica lo scioglimento. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno per i fan che tuttavia accettano con amaro dispiacere la scelta dei due artisti.

Ecco il post:

Il duo Nari & Milani, composto da Maurizio Nari e Ronnie Milani , ha dato un forte contributo all'house music nei suoi 11 anni di carriera con singoli come Atom, Move to the Rythm (Feat. Tiësto e Delayers) e The Creeps 2016. Con questa notizia la coppia si va ad aggiungere alla serie di artisti che optano per la separazione come Dzeko & Torres e Volt & State.

I due DJ annunciano di voler continuare separatamente anche per dare più spazio a potenziali nuovi talenti nell'etichetta discografica fondata nel 2016: la Woof Records. Un'ultima traccia sarà comunque pubblicata in ottobre sotto il nome di Nari & Milani prima di scoprire quali progetti hanno in serbo ognuno dei due artisti.