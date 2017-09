Diversi rumors a proposito dell'Electric Daisy Carnival di Las Vegas, come l'ipotetico cambio di location e di date, sono iniziati a circolare sulla rete poco dopo il termine dell'edizione 2017.

L'EDC di quest'anno si è contraddistinto infatti per alcuni disguidi come i diversi disagi causati al traffico dall'organizzazione (che quest'anno ha deciso di assumere il monopolio dei trasporti) e le lamentele riguardanti le alte temperature a Las Vegas durante il mese di giugno che hanno comportato il malessere di alcuni partecipanti. Insomniac Events, così come anticipato dal fondatore Pasquale Rotella, ha quindi voluto introdurre importanti cambiamenti per la ventiduesima edizione del festival di Las Vegas.

EDC 2018

EDC Las Vegas ha annunciato ufficialmente il cambio di date per il festival che nel 2018 si svolgerà il 18, 19 e 20 Maggio. Come già smentito in precedenza la location rimarrà invariata ma la novità più "grande" accennata più volte da Rotella è stata l'introduzione dell'opzione camping mediante tende o camper direttamente al motor speedway.

"Con temperature meno elevate - così promette EDC - sarà possibile estendere la durata del festival con cerimonie di apertura al Cosmic Meadow e set prolungati da parte di diversi artisti."

In ultimo, per quanto riguarda i trasporti, la gestione delle navette sarà nuovamente affidata a compagnie esperte nel settore per agevolare il traffico durante le tre giornate.

Sul sito ufficiale dell'evento è possibile compilare il form con cui scegliere l'opzione camping più adatta alle proprie esigenze.

I biglietti Owl Wise saranno disponibili a partire dal 28 Settembre assieme ai pacchetti camping con prezzi che partiranno da 325 dollari.

EDC Las Vegas 2018: