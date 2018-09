Tra i personaggi con più riflettori puntati al momento non può di certo mancare Kanye West. Costantemente sui titoli dei magazine, che si tratti di musica o che si tratti di moda, il marito di Kim Kardashian continua a non dare segni di cedimento riguardo al suo implacabile flusso creativo, che condivide puntualmente su Instagram. Si, Kanye West è tornato da poco su Instagram e questa volta pare per rimanerci a lungo, dove in una decina di giorni dal suo approdo ha mostrato ai suoi seguaci varie sfaccettature della sua vita professionale e privata, dalla sua tappa in Colombia, all'imminente rilascio delle sue Yeezy (le 350 V2 Triple White sarà il rilascio più cospicuo di pezzi da quando collabora con Adidas, fino alla sua visita alla sua vecchia casa d'infanzia a Chicago, ma tra tutti i post, questo è quello che sicuramente ha scatenato i suoi fan più accaniti:

È tutto semplice da capire: il boss della G.O.O.D. Music il prossimo 29 settembre, a meno di colpi di scena, rilascerà il suo ottavo album personale, che dovrebbe essere denominato "Yandhi". I più attenti avranno potuto notare che la copertina è molto simile a quella utilizzata per il suo precedente album "Yeezus", rilasciato nel 2013. Se nel primo caso, il nome è frutto del mix delle parole "Yeezy" (suo celebre nickname) e Jesus, in questa ennesima opera il mix vede sempre di mezzo il suo soprannome ma con all'interno il celebre cognome dell'iconico politico e filosofo indiano Mahatma Gandhi.

Difficile capire cosa potersi aspettare se non qualcosa di a dir poco sorprendente come ci ha sempre abituato Kanye, ma le news non sono finite. Durante una delle tante conferenze nelle scuole di Chicago che Chance the Rapper organizza ad-hoc per gli studenti presenti, a sorpresa è proprio arrivato Ye in persona, e il risultato è stato il seguente:

I 2, insieme, hanno annunciato il loro work in progress per il loro primo album congiunto, che si chiamerà "Good Ass Job". Altre informazioni sulla data del rilascio e altro non sono state ancora condivise, se non che dovranno ancora andare in studio insieme a lavorarci su. Dopo la loro Ultralight Beam presente in "The Life Of Pablo", finalmente è confermata una delle collaborazioni più desiderate dal panorama hip-hop. Per ora non ci resta che aspettare il 29 settembre per "Gandhi" (sempre che non ci sia in serbo tutt'altro, con Kanye non si sa mai).