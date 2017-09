Che la musica elettronica sia in continua espansione nel Nord America è ormai innegabile. Con una presa sempre più solida sugli Stati Uniti, l'EDM si sta facendo spazio anche tra il grande pubblico, ne è una prova l'aggiunta della categoria Best Techno Artist ai Grammy Awards 2018.

A tal proposito a Los Angeles si è tenuta, lo scorso 21 settembre, la prima edizione degli Electronic Music Awards per premiare gli artisti di musica elettronica più influenti e più meritevoli del momento. Tra le appena nove categorie presenti questo evento ha voluto proporsi come l'anti-cerimonia per eccellenza evitando i lunghi discorsi, il red carpet e le interviste di circostanza.

1800 ospiti sono stati accolti ai Willow Studios per assistere alla cerimonia che è stata trasmessa via Broadcasting su Twitter con performance da parte di Moby, Orbital e Paul Oakenfold.

EM Awards: vincitori

Tra i nominati si sono visti nomi di spicco come quelli di Above & Beyond, DJ Snake, Marshmello e Porter Robinson ma in ultimo i vincitori sono stati seguenti:

Album dell'anno: Bonobo – Migration

DJ dell'anno: Eric Prydz

Singolo dell'anno: Major Lazer + Bieber – Cold Water

Record dell'anno: Rufus Du Sol – Innerbloom (Sasha Remix)

Live Show dell'anno: Rufus Du Sol

Remix dell'anno: Flume – Say It (Illenium Remix)

Festival dell'anno: Electric Daisy Carnival

Nuovo artista dell'anno: Alison Wonderland

Producer dell'anno: Cashmere Cat