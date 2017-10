Gli EMA presentano Eric Prydz come DJ dell'anno, incoronandolo re della scena EDM, battendo gente come A-Trak, Diplo, The Black Madonna, ricevendo il premio più ambito della serata.

Prydz è conosciuto a livello mondiale per i suoi spettacolari live con giochi di luce, laser e effetti olografici e per sue varie hit create nel corso degli anni, le più famose indubbiamente sono "OPUS" (febbraio 2015), andando indietro negli anni troviamo veri capolavori come "Call On Me" rilasciata nel 2004.

Non dimentichiamoci di "Pjanoo" altra grandissima traccia creata dal produttore svedese, conosciuta dagli appassionati di videogame attraverso "Grand Theft Auto IV"

PJANOO - ERIC PRYDZ

Gli EMA si sono rivelati un vero successo per il mondo EDM, sono stati i primi awards dedicati completamente al mondo della musica elettronica.

Non ci si poteva aspettare di meglio da questo show che ha reso partecipe tutto il mondo e tutti gli appassionati di questo genere, sarebbe un sogno vedere Eric in Italia, magari sotto qualche suo innumerevole alias.

Questo 2017 ce lo ricorderemo a lungo, soprattutto per l'unica data europea del "EPIC 5.0" allo Stell Yard, Creamfields a Londra.