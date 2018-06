NGHTMRE @ Nameless Music Festival 2018

01. Excision & Space Laces - Rumble [NEVER SAY DIE]

02. Zombie Nation - Kernkraft 400 (W&W Bootleg) [FREE/EPM]

w/ Zomboy ft. KATO - Young & Dangerous [NEVER SAY DIE]

03. ID - ID

04. Dillon Francis & NGHTMRE - Need You (ShockOne Remix) [MAD DECENT]

w/ Dillon Francis & Bro Safari & Salvatore Ganacci - XL (Tisoki Remix / WAVEDASH Flip) [SELF RELEASED]

w/ WAVEDASH - Bang (Acappella) [OWSLA]

05. The Chainsmokers & NGHTMRE - What I Started [DISRUPTOR (SONY)]

w/ WAVEDASH - Bang (Acappella) [OWSLA]

06. Stabby & Adair - Pulse [NEVER SAY DIE]

07. Lil Uzi Vert - XO TOUR Llif3(Prod. by TM88) [ATLANTIC (WARNER)]

w/ Kompany & BASSTRICK - Coffin [NEVER SAY DIE]

08. Benny Benassi ft. Gary Go vs. Snavs - Cinema vs. Lust (Snavs Edit)

09. GTA ft. DJ Funk - Booty Bounce (GTA HYPRR MIX) [FREE/MAD DECENT]

w/ Skrillex & Rick Ross - Purple Lamborghini [ATLANTIC (WARNER)]

10. Kanye West ft. Big Sean & Pusha T & 2 Chainz - Mercy (RL Grime & Salva Remix) [FREE/DEF JAM]

w/ SLANDER - Dead (NGHTMRE Remix) [FREE]

w/ NGHTMRE - ID

11. Zeds Dead & NGHTMRE ft. GG Magree - Frontlines [DEADBEATS]

12. Dillon Francis & NGHTMRE - Another Dimension (YOOKiE Remix) [MAD DECENT]

13. French Montana ft. Rick Ross & Drake & Lil Wayne - Pop That (Acappella) [INTERSCOPE]

w/ Ray Volpe - Rave Rage [RYVE]

14. G-Eazy & Bebe Rexha - Me, Myself & I (Pegboard Nerds Remix) [RCA (SONY)]

w/ Tucker Kreway - ID

15. Dimitri Vegas & Like Mike & Martin Garrix - Tremor (Sensation 2014 Anthem) (Snavs Trap Remix) [FREE/SPINNIN']

w/ Spag Heddy ft. PsoGnar - Reddy The Throne [NEVER SAY DIE]

16. EPROM & G Jones - Hysteria [ILLUSORY]

w/ Tokyo Machine - Spooky [MONSTERCAT]

17. Jack Ü ft. Bunji Garlin - Jungle Bae [ATLANTIC (WARNER)]

w/ Sullivan King - Stepback [KANNIBALEN]

18. Post Malone ft. Quavo - Congratulations (Dzeko Remix) [FREE/REPUBLIC (UNIVERSAL)]

w/ BASSTRICK - 2008!

19. Gammer - The Drop (ID Remix) [MONSTERCAT]

20. Travis Scott ft. Kendrick Lamar - Goosebumps (NGHTMRE Remix) [FREE/EPIC]

21. Space Laces - Kaiju [NEVER SAY DIE]

22. GTA & Valentino Khan - Break Your Neck [THREE SIX ZERO (WARNER BROS.)]

w/ JAUZ - Alpha [SELF RELEASED]

23. Major Lazer & DJ Snake ft. MØ - Lean On (Dillon Francis & JAUZ Remix) [MAD DECENT]

w/ Zomboy - Biterz (SVDDEN DEATH Remix) [NEVER SAY DIE]

24. Seven Lions & Kill The Noise - Cold Hearted [MONSTERCAT]

25. NGHTMRE - Street (VIP) [MAD DECENT]

w/ Riot Ten & Sullivan King - Fuck It [FREE]

26. Showtek - We Like To Party (SLANDER & NGHTMRE Remix) [FREE/SKINK]

27. SLANDER & NGHTMRE - Gud Vibrations [FREE]

28. DJ Snake ft. Mr Hudson - Here Comes The Night (NGHTMRE Remix) [INTERSCOPE]

w/ Moody Good - Super Lager [NOISE FLOOR]

29. Fat Joe & Remy Ma & JAY Z vs. Boombox Cartel ft. Shoffy - All The Way Up vs. Alamo (Boombox Cartel Edit) [TERROR SQUAD / MAD DECENT]

30. Noisia & The Upbeats - Dead Limit (Noisia Outer Edges Remix) [VISION]

31. ID - ID

32. Ekali & ZHU - Blame (NGHTMRE Remix) [OWSLA]