Nonostante gli anni '90 siano in procinto di varcare la soglia dei trent'anni, ci sono artisti che non ne voglio sapere di annullare dalle proprie routine quotidiane le proprie presenze dagli studi musicali, e tra questi troviamo sicuramente Mariah Carey. La cantante statunitense ha pubblicato il suo ultimo brano intitolato GTFO la scorsa settimana. Niente di che, è sempre la classica Mariah: una canzone pop intima e sensuale con un pizzico di malizia che mai non guasta. Ma gli appassionati di musica elettronica noteranno che uno dei principali pezzi del puzzle della canzone, ovvero il sample utilizzato nella stesura, non appartiene esattamente alla sua originalità da compositrice, ma bensì si tratta di un lavoro di niente di meno che Porter Robinson.

Il suono dal cuore caldo e invitante della produzione di GTFO riconduce direttamente a Goodbye to a World, prodotta e pubblicata da Robinson attraverso "Worlds", pubblicato nel 2014, un album che a distanza di 4 anni è ancora uno delle opere più fresche della musica elettronica odierna. Insieme al produttore di Spitfire, i titoli riguardanti i compositori appartengono alla cantante e cantautrice Bibi Bourelly, la stessa Carey e al pupillo della OVO di Drake, Nineteen85, celebre per aver prodotto "Hotline Bling".

Che piaccia o no, questo tipo di scambio di suoni provienenti per lo più dalla musica elettronica, alimentano in maniera sempre esponenziale la gran parte della produzione pop e hip-hop, mentre è raro ascoltare produttori di musica elettronica ispirarsi direttamente alla musica pop del calibro iconico di Carey. Naturalmente, le linee tra musica pop e dance sono sempre più sfocate oggigiorno, ma ci sono stati esempi come "Good Feeling" di Flo-Rida, dove il campionamento di Avicii su "Levels" è stata un'ispirazione diretta, e "GTFO" ne segue l'esempio. Tuttavia, dopo questo brano, sono in molti a chiedersi a quale obiettivo o target punti la celebre cantante R&B, o se si tratta di una preview per dare hype all'uscita di un suo probabile ed imminente album, ma di sicuro, i fan più accaniti di Porter Robinson avranno un motivo d'orgoglio più per il semplice fatto che il proprio pupillo riesca ad essere una continua ispirazione per artisti di questo calibro, e con brani neanche recentissimi.