Isabelle Rezazadeh (conosciuta in arte come REZZ) è una degli artisti più interessanti del momento. La giovane DJ canadese ha iniziato la sua avventura solo qualche anno fa tramite le prime pubblicazioni su mau5trap e col tempo è arrivata a costruirsi un'immagine di spicco grazie a produzioni particolari e difficilmente collocabili all'interno di qualunque sotto-genere EDM.

Con la pubblicazione del singolo Relax, REZZ ha iniziato a rilasciare alcuni brani durante l'estate del 2017 per poi pubblicare il suo album di debutto intitolato Mass Manipulation in Agosto. L'imminente inizio dell'omonimo tour mondiale ha portato l'artista a svelare un progetto in cui si era cimentata mesi prima e di cui il Cult (il fandom di REZZ) si è rivelato entusiasta.

Premonition

Il 27 Settembre è stato pubblicato il video di Premonition (il secondo singolo estratto da Mass Manipulation) basato sulle vicende narrate nel suo fumetto personale. Quest'ultimo è stato realizzato in collaborazione con Luis Colindres e Adelaido Oleo che si è occupato anche delle animazioni per il video ed è disponibile in pre-ordine sul merch store di REZZ. La storiella composta da 60 pagine sarà pubblicato il 27 Novembre 2017 e prevede una quantità limitata di 2000 copie.