Dopo aver fatto tappa in Italia lo scorso giugno per Nameless Music Festival e Mates Festival insieme al compagno Axwell, torna in Italia Sebastian Ingrosso, una delle colonne portanti della musica dance dell'ultimo decennio. Il Dj Svedese sarà ospite di "A Bigger Show", l'evento dedicato al nuovo Galaxy Note8 all'Arena Civica di Milano, organizzato proprio da Samsung.



Membro di quelli che sono stati gli Swedish House Mafia e attualmente in tour per tutto il mondo come Axwell /\ Ingrosso, il 28 settembre si esibirà come solista all'interno della meravigliosa cornice dell'Arena Civica.

Per garantirsi l'ingresso all'evento, è necessario cliccare qui, accedere all'applicazione "Samsung Members" o eventualmente registrarsi, e riceverai il QR code, valido come biglietto.