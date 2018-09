Sfera Ebbasta - 20 Collane (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - 20 Collane testo



Questi dicono: "Vai forte", ehi

Quindi allaccia le cinture, ehi

Ho paura della morte, ehi



Sì, ma della vita pure, ehi



Le mie Nike son sempre nuove, ehi

Anche quando fuori piove, ehi

Mi metto venti collane, ah, ehi

Soltanto per farmi odiare, ehi



Mi ascoltano tutti come il meteo

In ogni blocco, in ogni stereo

Chiedi come sto, rispondo: "Bene bro"

Sto mese duecento sul mio conto bro, eh



Parlano di me sul telegiornale

Guarda come brillo, sembro un'astronave

Apro porte a tutti perché c'ho la chiave

Porta la tua porca come portachiavi



Tu la porti a casa, ma non te la chiavi

Ti senti il migliore, ma non te la cavi

I miei con i soldi nascosti nei quadri

Portan soldi a casa per le loro madri



Sì, tutti questi invidiosi, ehi

Spiano le mie Instagram Stories, ehi

Compro dei vestiti nuovi, ehi

Coi tuoi soldi del recording, ehi



Sfera Ebbasta piace a tutti, ehi, come il McDonald

Come i soldi, le modelle e l'erba buona

Come Cristiano Ronaldo o Maradona

Come dire che in Italia niente funziona, niente funziona