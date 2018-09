Sfera Ebbasta - Bancomat (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - Bancomat testo



Sfera Ebbasta ha ucciso il rap (Pssh) con la Sprite e l'autotune (Uh)



Sì, lo so che un po' ti scazza perché non l'hai fatto tu (No, no)

Son partito dalla piazza con il culo sopra un bus

Ora puoi trovarmi primo nelle tendenze YouTube (Uh, uh, uh)



La macchina su cui mi portano, fra' non ha il tetto (Skrt)

La tipa che ti sei portato, fra', non ha le tette (Skrt)

Tutti gli anni dici che è il tuo anno, poi non cambia niente

Resti lo stesso minchione di sempre (Ahah, ah)



Ehi, a volte c'ho mal di testa

Ehi, oh-no, quello vuole fare il gangsta

Ehi, oh-no, dice che mi fa la festa

Ehi, oh-no, ma poi non entra alla festa



Ehi, ya, ah, non mi interessa

Ehi, non me ne sbatte, no, non me ne frega, ya

Quando c'è la torta tutti ne vogliono una fetta

Quindi mangio di fretta, ehi



I miei occhi Bancomat, Bancomat

Tengo i soldi in camera, camera

Sorrido in telecamera, camera

Mando un bacio a chi mi odia e uno a chi mi ama



La mia ragazza chiama, chiama

Se non le rispondo pensa che sia con un'altra

Fumo troppa Marijuana, -juana

Ho l'odore addosso come se l'avessi in tasca, ehi, ehi



Sai che sono io la wave, ehi

Non so tu invece chi sei, ehi

Parlano dei fatti miei, ehi

Parlano dei fatti miei, ehi



Si presso il blunt con le dita, ya

No, mica fumo Kohiba, ya

Si faccio la mia comida, ya

Dritto dalla sua colita, ya



Ya, ya, ya



In faccia una k, tra le gambe un mitra, ya (Boom, pah)

Sparo alla tua tipa

Sembro scemo, quanti ne ho fottuti

Genio, genio, i soldi son cresciuti

Parli, parli ma quando concludi?

Dischi d'oro, tutti appesi ai muri



Ah, ehi, a volte c'ho mal di testa

Ehi, oh-no, quello vuole fare il gangsta

Ehi, oh-no, dice che mi fa la festa

Ehi, oh-no, ma poi non entra alla festa



Ehi, ya, ah, non mi interessa

Non me ne sbatte, non me ne frega, ya

Quando c'è la torta tutti ne vogliono una fetta

Quindi mangio di fretta, ehi



I miei occhi Bancomat, Bancomat

Tengo i soldi in camera, camera

Sorrido in telecamera, camera

Mando un bacio a chi mi odia e uno a chi mi ama



La mia ragazza chiama, chiama

Se non le rispondo pensa che sia con un'altra

Fumo troppa Marijuana, -juana

Ho l'odore addosso come se l'avessi in tasca