Sfera Ebbasta - Cupido (feat. Quavo) (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - Cupido (feat. Quavo) testo



Con le altre faccio lo stupido

Ho bevuto troppo meglio se

Mi riportano da te



Ti ho colpita, sono Cupido

Una tipa chic come te

Vuole un trap boy come me

E io l'ho capito subito



Anche se rispondo male

Se non mi faccio trovare

A cena in quel ristorante

Che adori però

Poi mi faccio aspettare

Foto con altre, ma è tutto normale

Fai la gelosa non rispondi al cellulare, ah

E vieni qua mentre fumo un blunt

Ti verso la Sprite sul baby doll

Siamo rock 'n' roll

Al mio collo flash, flash

Foto, wow

Ti compro una borsa di Dior

Ti penso my love, yah

Anche se la sera, quando si fa tardi

Sono in giro con gli altri e siamo tutti bastardi

Siamo tutti annebbiati dal fumo e dal Bacardi

Forse questa volta meglio non incontrarsi



Con le altre faccio lo stupido

Ho bevuto troppo meglio se

Mi riportano da te

Ti ho colpita, sono Cupido

Una tipa chic come te

Vuole un trap boy come me

Con le altre faccio lo stupido (skrt, skrt)

Ma non le scambierei mai con te

Non rispondere al tuo ex

Ho una freccia come Cupido (skrt, skrt)

E l'ho lanciata verso di te (pshh)



Migos, Quavo, oh yeah

She fell in love with a trap nigga (yaa)

I fell in love with a trap bitch (trap)

Huncho havin' it (Huncho)

Huncho savage (yeah)

No, she not average (no)

She addicted to the carats (carats)

Designer high fashion (designer)

We gon' ball like the Mavericks (ball)

I whop at the door with her brother (whip it up)

Give a 100 racks to her mother (racks)

Huncho came from the gutter (Huncho)

Now we made it out, we together (we together)

Ice on my neck, we together (together)

Two seats the coupe, we together (skrt, skrt)

Everytime I shoot, we together (shoot)

Count racks in a room, we together (gang)

Get back, we get it in white lows (white lows)

Here comes the Five-O (yeah)

Don't tell nobody, your eyes closed (eyes closed)

Your eyes closed (yeah)

You didn't see nothin' (yeah)

I'm with the phone out the country (yeah)

I'm whipping dope but in Italy (Italy)

Cupido Huncho is how they feelin' me (Cupido)



Con le altre faccio lo stupido

Ho bevuto troppo meglio se

Mi riportano da te

Ti ho colpita, sono Cupido

Una tipa chic come te

Vuole un trap boy come me

Con le altre faccio lo stupido (skrt, skrt)

Ma non le scambierei mai con te

Non rispondere al tuo ex

Ho una freccia come Cupido (skrt, skrt)

E l'ho lanciata verso di te (pshh)



Con le altre faccio lo stupido (wooh)

Ti ho colpita, sono Cupido (wooh)