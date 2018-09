Sfera Ebbasta - Leggenda (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - Leggenda testo



Hai visto una cifra grossa? Sì, fra', i soldi che devi al tipo

Ho visto una cifra grossa, l'ho fatta con il mio amico

Impari a fare da solo, eh, quando non conti sugli altri



Impari a prendere il volo se corri più forte degli altri



In basso ho imparato a farli senza farmi fare

In alto ho imparato come farli raddoppiare

Guardo fogli blu diventare viola (Uh)

Guardo il mio passato diventare storia



Gloria per quei raga' di zona (Uh)

Non c'è pa' quando torni da scuola (Uh)

Col mio stesso tetto, ma mai stesse tette

Non tradisco per una (Shh)



Il mio quartiere lo vedo un po' meno, ma mi sento a casa e

E se passo ora che mi riconosce dal bimbo all'anziano

E sto solo facendo (Uno no, uno no, uno no)

Un giro nella leggenda, forse sto dormendo (Uno no, uno no, uno no)

Ma qua nessuno mi sveglia



Questi ragazzi (Questi ragazzi)

Diventano pazzi dietro a qualche scema

Sì questi palazzi, ehi (Questi palazzi)

Diventeranno la loro galera



Un mese per farli, ehi

Poi vanno via in una sera (Uh)

E il giorno dopo da capo (Uh)

Come se ne valga la pena



Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no

(Uno no, uno no, uno no)

Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no

(Uno no, uno no, uno no)



Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no

(Uno no, uno no, uno no)

Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no

(Uno no)



I miei fra' coi pacchi di ganja giù in box, pirofile piene di wax

E tu a casa giocare all'Xbox, fumano soltanto outdoor

A ruota per una troia, a ruota con ogni droga

La ruota gira per tutti sti ragazzi, sperano cambi qualcosa



Questi ragazzi (Questi ragazzi)

Diventano pazzi dietro a qualche scema

Sì questi palazzi, ah (Questi palazzi)

Diventeranno la loro galera



Un mese per farli, ehi

Poi vanno via in una sera (Uh)

E il giorno dopo da capo (Uh)

Come se ne valga la pena



Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no

(Uno no, uno no, uno no)

Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no

(Uno no, uno no, uno no)



Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no

(Uno no, uno no, uno no)

Uno no, uno no, uno no, uno no, uno no

(Uno no)



Uno no