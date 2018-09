Sfera Ebbasta - Ricchi x Sempre (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - Ricchi x Sempre testo



Saremo ricchi, ricchi per sempre

O forse no, vabbè fa niente

Scrivo una canzone, sì, quella è per sempre



Per certe persone sarà un salvagente

Stanza 26, io fatto in hotel

Come Kurt Cobain, fumo Marlboro Red

Lei si sfila i jeans, poi li sfila a me

Lancio i soldi in aria, anche oggi sono il re, ha



Scappo dal locale finito lo show

Ho i soldi in tasca e lo zio Tommy che mi scorta

Scelgo una tipa, nessuna dice di no

Me la portano in camera con una Vodka

E non mi cambiano i soldi né la fama, no

Ho ancora la fame della prima volta

Quando ai live erano in dieci sotto al palco e mo'

Che uso lo champagne solo per bagnare la folla

E pensavo che non sarebbe mai cambiato

Quando il buttafuori ci rimbalzava all'entrata

Quando quella tipa figa nemmeno ti guarda

Quando attiri l'attenzione solo delle guardie

Quando non avevo oro e non avevo scarpe

Solo un microfono acceso con sotto una base

Ora spendo, Charlie splende, è una benedizione

E a chi chiede come andrà, rispondo: Saremo ricchi



Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre

O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente

Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre

Per certe persone sarà un salvagente



E mi è tornato in mente che non avevamo niente

Nelle tasche solamente le mie mani fredde

Qualche sogno infranto e le sigarette

Ora siamo sulle stelle coi tatuaggi sulla pelle

Non ci pentiremo da vecchi perché saremo ricchi per sempre



Ricchi per semp- (Uo-oh)

Ricchi per semp- (Uo-oh)

Ricchi per semp-

Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre

Ricchi per semp- (Uo-oh)

Ricchi per semp- (Uo-oh-oh)

Ricchi per semp-

Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre



Eravamo in un parchetto in 30

Pensavamo: Cazzo ce ne frega

E non avevo più testa già in terza media

Fanculo alla prof che mi stressava

Ho sempre immaginato una fine diversa

Quando i soldi non bastavano per la spesa

Quando poi è morto il pa' ho detto: Sono un uomo

Anche se non mi son riuscito a tenere un lavoro

E me ne andrò su un jet, lontano da casa

Ma almeno sono riuscito a far ridere mamma

In mezzo a qualche ragazza che non mi conosce

Che non mi ama quanto ama il mio conto in banca

Stanza 26, io fatto in hotel

Come Kurt Cobain, fumo Malboro Red

Lei si sfila i jeans, poi li sfila a me

Lancio i soldi in aria e penso: Tanto saremo ricchi



Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre

O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente

Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre

Per certe persone sarà un salvagente



E mi è tornato in mente che non avevamo niente

Nelle tasche solamente le mie mani fredde

Qualche sogno infranto e le sigarette

Ora siamo sulle stelle coi tatuaggi sulla pelle

Non ci pentiremo da vecchi perché saremo ricchi per sempre



Ricchi per semp- (Uo-oh)

Ricchi per semp- (Uo-oh)

Ricchi per semp-

Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre

Ricchi per semp- (Uo-oh)

Ricchi per semp- (Uo-oh-oh)

Ricchi per semp-

Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre

Ricchi per semp-

Ricchi per semp-

Ricchi per semp-

Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre