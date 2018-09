Sfera Ebbasta - Sciroppo (feat. DrefGold) (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - Sciroppo (feat. DrefGold) testo



Sciroppo cade basso come l'MD

Io non cado in basso, sono ancora in piedi

Puoi trovarmi il lunedì, martedì



Mercoledì, giovedì, venerdì, ehi



Sciroppo cade basso come l'MD

Io non cado in basso, sono ancora in piedi

Puoi trovarmi il lunedì, martedì

Mercoledì, giovedì sempre sulla stessa wave



Sciroppo cade basso come l'MD

Io non cado in basso, sono ancora in piedi

Puoi trovarmi il lunedì, martedì

Mercoledì, giovedì sempre sulla stessa wave



KNGL, io non cambio bandiera

Sono Francesco Totti e Alex Del Piero

Solo facendo soldi senza più pensieri

Sempre perenne rolling quando arriva sera



Sciroppo cade basso come l'MD

Bevo solo Makatussin nel bicchiere

Solo 20 anni che in questo mondo sto in piedi

Non è che sono rimasto con 20 denti, ya-ya



Non parlarmi a me se sei un incompetente, ya-ya

Corro con la bitch verso il flow che faccio meta, ya-ya

Lo sai che non sono la concorrenza

Puoi chiamare a me, parlare a me, dirmi le tue esperienze, ok



Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Gigi sopra il beat, c'è chi ha fatto finta di niente

Faccio eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Ah uh ah, le parole sono semplici, okay!



Sciroppo cade basso come l'MD

Io non cado in basso, sono ancora in piedi

Puoi trovarmi il lunedì, martedì

Mercoledì, giovedì sempre sulla stessa wave



Sciroppo cade basso come l'MD

Io non cado in basso, sono ancora in piedi

Puoi trovarmi il lunedì, martedì

Mercoledì, giovedì sempre sulla stessa wave



Droga, moda, rosa la mia soda

Chiama Uber per tornare in zona

Noi non contiamo niente, ma ne contiamo tanti

Billion Headz Money Money Money



Non conosco nessuno che ammazza la squad

La tipa che mi scopo si ammazza di squat

Sciroppo all'amarena, c'ho la gola secca, ehi

Lei è rimasta a bocca aperta, uh



Bling come una star, K nella smart

Rollo sei grammi sopra l'IPad, uh yah

Mi odia il suo chihuahua

E come te abbaia, il mio collo ti abbaglia



Sciroppo cade basso come l'MD

Io non cado in basso, sono ancora in piedi

Puoi trovarmi il lunedì, martedì

Mercoledì, giovedì, venerdì, ehi



Sciroppo cade basso come l'MD

Io non cado in basso, sono ancora in piedi

Puoi trovarmi il lunedì, martedì

Mercoledì, giovedì sempre sulla stessa wave



Sciroppo cade basso come l'MD

Io non cado in basso, sono ancora in piedi

Puoi trovarmi il lunedì, martedì

Mercoledì, giovedì sempre sulla stessa wave



Sempre sulla stessa wave

Sempre sulla stessa wave