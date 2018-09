Sfera Ebbasta - Serpenti a sonagli (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - Serpenti a sonagli testo



Passano le ore, ehi

Sopra il mio orologio, yah

In ventiquattr'ore, ehi

Giuro, fumo troppo, yah



Quello mi fa i dissing, ehi

Solo a nominarlo, ehi



Passano le ore, ehi

Sopra il mio orologio, yah

In ventiquattr'ore, ehi

Giuro, fumo troppo, yah



Quello mi fa i dissing, ehi

Io non gli rispondo, yah

Solo a nominarlo, ehi

Lo rendo famoso



Se mi tocchi partono tutti come alle giostre, ok

Non mi tocchi, scivoli addosso come le gocce, ok

Ho comprato nuovi Balmain, I fra' vestiti Philipp Plein

Sbuffo in faccia la Mary Jane, a 'ste troie e tutti sti fake



Se mi vedi sono una stella, porta gli occhiali da sole

Al club entri con la tua tipa, ma poi esci da solo

Senza anima prendo il volo, ah

Tu vai a cercarti un lavoro o vai a cercarmi un caffè



E ti ho trovato un lavoro



Ah, droghe leggere, tasche pesanti, ah-ah

Quanti serpenti a sonagli, ah-ah

Con una mano pronti per spararti

Con l'altra pronti a salvarti



Ah, mamma non riesce ad ddormentarsi, ah-ah

Anche stasera fai tardi, ah-ah

Quanti serpenti a sonagli, ah-ah



Quanti serpenti a sonagli

Quanti serpenti a sonagli



Non bevo birra, nel mio bicchiere c'è il colore viola

Bimbi, tutti seduti che vi racconto una storia

Fumo piano sul sedile di un auto a duecento all'ora

Lei vorrebbe un po di... io non tocco quella roba, no



Sento gli occhi addosso come se fossi una pupa, uh

Vogliono toccarmi come se porto fortuna

La storia di cui parlavo, mi sa il Libro della Giungla

No, giuro che non sopporto quelli con la lingua lunga, ehi



Oh mio Dio, non mi vedi più

Sembra tutto in miniatura se lo vedo da quassù

Sei la mia caricatura, ti accompagna una risata

Ti accompagnano all'uscita, meglio se te ne vai a casa, uh



Ah, droghe leggere, tasche pesanti, ah-ah

Quanti serpenti a sonagli, ah-ah

Con una mano pronti per spararti

Con l'altra pronti a salvarti



Ah, mamma non riesce ad addormentarsi, ah-ah

Anche stasera fai tardi, ah-ah

Quanti serpenti a sonagli, ah-ah



Quanti serpenti a sonagli

Quanti serpenti a sonagli

Quanti serpenti a sonagli

Quanti serpenti a sonagli

Quanti serpenti a sonagli