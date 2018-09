Sfera Ebbasta - Uber (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - Uber testo



Cresciuto tra quei palazzi lì (money gang)

Ora sto in centro su macchina nera

Uber, uber, uber, uber (sk skrrt)



Uber, uber, uber, uber



Ho quindicimila nella

Borsa

Forse non dovrei dirlo in un

Pezzo

Ho sempre un amico che mi

Scorta

E un altro che mi sta raggiungendo

E squilla il telefono una sola volta

Si siamo già pronti frà il mio tempo è denaro

Il mio tempo è prezioso non te lo regalo

La tua tipa è figa sì (Yah) perché la paghi (yah yah yah)

Guardo i tuoi amici che babbi

Sento i tuoi pezzi che pacchi

Veniamo dai pacchi al parco

Ora mi sposto su un taxi privato

Vroom vroom

Uber sì dovunque vado (skrt)

Questo parla, non lo cago

Sono il primo, non a caso

Sono l'ultimo arrivato

Ma su un mezzo nero opaco

"Uuh" da piccolo quando passava un BMW

Uuh, pensavo: "Ne voglio una nera e una blu"

Uuh, pensavo: "Che pacco spostarmi col bus"

Uuh, ma ora chiamo Uber, vroom



Cresciuto tra quei palazzi lì (lì)

Ora sto in centro su macchina nera ehi (nera ehi)

Uber, uber, uber, uber (sk skrrt)

Uber, uber, uber, uber

Cresciuto tra quei palazzi lì (lì) (skrt)

Ora sto in centro su macchina nera ehi (ehi ehi ehi)

Uber, uber, uber, uber

Uber, uber, uber, uber



Ho messo due kili in cucina (ehi)

Lo sai che non è Barilla (aye)

Lo sai che non è barella (ehi)

Sai che fumo solo erba (ehi)

Sai che bevo solo Evian (ehi)

Sta quattro euro a bottiglia (ehi)

Tu sei solo un drogatello (ehi)

Bevi dalla fontanella (ehi)

Marche francesi sembro una modella

Sculaccio lei quando fa la monella

Finisco sopra Novella (skrt)

Settimo piano d'hotel (eh)

Fumiamo dentro la suite (ehi)

Fumiamo tutta l'Olanda (eh)

Beviamo tutta la Swiss (ehi)

"Uuh" da piccolo quando passava un BMW

Uuh, pensavo: "Ne voglio una nera e una blu"

Uuh, tra un po' lo compro coi soldi di Youtube

E non chiamo più uber, Vroom



Cresciuto tra quei palazzi lì (lì)

Ora sto in centro su macchina nera ehi

Uber, uber, uber, uber (sk skrrt)

Uber, uber, uber, uber

Cresciuto tra quei palazzi lì (lì)

Ora sto in centro su macchina nera ehi (ehi ehi ehi)

Uber, uber, uber, uber (uber)

Uber, uber, uber, uber