Sfera Ebbasta - Xnx (Video ufficiale e testo)

Sfera Ebbasta - Xnx testo



Money gang

Money gang, gang

Money gang, gang





Money gang, ho la tua ragazza nei DM (Skrt, skrt, skrt, skrt)

Mangio M&M's, c'ho i capelli tinti come Eminem (Yeah, Fendi)

Fendi Belt e una pila alta come un Big Mac (Pam pam pam brrr)

Big Bang, entro nel locale faccio Big Flex (Flex)



Cheese, flash, scattami una foto con 'sta bad bitch (Bad bitch)

Business, pagami poi mi dirigo all'exit (Eh)

X-Men, c'ho i super poteri, c'ho i super compensi

Liste, su cui tu compari però poi non entri (No, no, no, no)



Mister, ne faccio una, eh, sembrano quattro (Ehi)

Su una supercar seduto affianco, sono distratto, eh

Io una superstar, tu una cometa, un nulla di fatto, poof

Tipo un boomerang, ritorni indietro, ti ho superato, eh (Ehi)



Questa modella vuole lo Xanax, eh

Poi sembra scema da come parla, ehi

Gola un po' secca, qua non c'è acqua, no (No, no)

Mi dice: "Non mi sento più la faccia"



Money gang, ho la tua ragazza nei DM (Skrt, skrt, skrt, skrt)

Mangio M&M's, c'ho i capelli tinti come Eminem (Yeah, Fendi)

Fendi Belt e una pila alta come un Big Mac (Pam pam pam brrr)

Big Bang, entro nel locale faccio Big Flex (Flex)



Guarda la mia vita in un click

10.000, dieci jeans

Siam partiti dalle popolari

Ma siam popolari, si come nei film



Lei mi guarda e mi dice: "Crazy"

Mi piace passare le notti con tipe di altri paesi

Lei mi capisce anche se non parlo bene inglese

No scusami, mi hai detto sei il capo, frà ho capito bene?



Mmh, mi sembra un po' che siano tutti un po' i capi di niente

Un po' come viene, ehi, sì, un po' come viene, ehi

Ha provato tutto, sì, ha provato un cazzo

A guardarti bene avrai provato il cazzo



Dopo per davvero un po' tutti lo sanno

L'Italia è nel mondo, io sto nello spazio (Ehi)



Mi guardano come quel paio di scarpe

Dentro quel negozio che vogliono tanto (Nike)

Quel paio di scarpe che non compreranno (Mai)

Manco per Natale o per il compleanno



Money Gang, ho la tua ragazza nei DM (Skrt, skrt, skrt, skrt)

Mangio M&M's, c'ho i capelli tinti come Eminem (Yeah, Fendi)

Fendi Belt e una pila alta come un Big Mac (Pam pam brrr)

Big Bang, entro nel locale faccio Big Flex (Flex)