Shakira - Trap (feat. Maluma) (Video ufficiale e testo)

Shakira - Trap (feat. Maluma) testo



Quiere que lo hagamos en diferentes partes

Pero estoy cansada de desilusiones

Hace mucho tiempo no creo en los hombres



Y no necesito este mal de amores



Me pide y yo le doy

Sabe que siempre aquí estoy

Casi siempre llama tarde y nunca cambia el dirty boy

Quiero besarte

Satisfacerte

Oye baby no me niegues, vámonos



Quiere que se lo haga en diferentes partes

Ella está cansada de desilusiones

No quiere saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba

Quiere que lo hagamos en diferentes partes

Pero estoy cansada de desilusiones

No quiero saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba



Tu muévete encima de mí

Compláceme

Ay bebé

Tu muévete encima de mí

Compláceme

Cuando tu quieras baby

Vámonos, perdámonos

De la realidad escapémonos

En la cama tu y yo mordémonos

Con eso que naciste, dámelo



Quiere que se lo haga en diferentes partes

Ella está cansada de desilusiones

No quiere saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba

Quiere que se lo haga en diferentes partes

Ella está cansada de desilusiones

No quiere saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba



Dale una prueba

Ponle Nutella

Tú solo disfruta, que las horas vuelan

(Vuelan, vuelan, vuelan, ah)

Haciéndolo

Inolvidable aventura

35 mil pies de altura

Habernos ido al crucero

Pude ver como te desnudas

Yo espero menos de tí

Me gusta hacerte sentir

Y si firmo el contrato, contigo quiero repetir



Ah, ah, ah, ah, ah

Ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah



Quiere que se lo haga en diferentes partes

Pero estoy cansada de desilusiones

No quiero saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba

Quiere que se lo haga en diferentes partes

Ella está cansada de desilusiones

No quiere saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba