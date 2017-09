A volte nella vita bisogna essere fortunati! Fortunati come tutte quelle persone che il 21 Settembre erano presenti al Terminal 5 a New York, dove la Alison Wonderland, ha suonato in super anteprima il nuovo remix di Skrillex in collaborazione con Ronny J del brano "Babylon" di Ekali X Denzel Curry.

La DJ australiana che prima di dedicarsi al lavoro da DJ, era una musicista classica più precisamente una violoncellista. Diventata famosa nel 2015 per il suo primo album "RUN" rilasciato il 20 Marzo e per il suo Ep "I Want U" rilasciato l' 8 Maggio 2015.

Il 22 Settembre 2017 Alex Sholler in arte Alison Wonderland è stata premiata come nuovo artista dell'anno al Eletronic Muisic Award!

Quindi dopo il remix rilasciato da Sonny esattamente 4 giorni fa (Kendrick Lamar - HUMBLE Skrillex remix) dobbiamo aspettarci una nuova mina rilasciata dal King indiscusso della dubstep.

Considerando che Ekali ha reso pubblico l'elenco di tutti i produttori del ep "Babylon remix" potremmo aspettarci l'uscita di questo ultimo ogni venerdì!

Oltre al remix di Skrillex X Ronny J, all'interno di questo ep troveremo altri 2 remix citati qui sotto.

Josh Pan X X&G

Sober Rob X Oshi

Un'altra nota è l'incredibile voglia di suonare di questa ragazza, noi non aspettiamo altro di un suo ritorno qui in Italia dopo la data del 1 Dicembre 2015 al Delirium Party, magari chissà già la prossima estate!

Una cosa resta pur certa, non vediamo l'ora di gustarci questo remix!