Alvin Risk e Hodgy (precedentemente noto come Hodgy Beats) si sono uniti per iniziare una nuovo progetto musicale di nome "HA", debuttando con una traccia dalle sonorità chill e lo-fi, chiamata "O.P.E.N."

È una direzione marcatamente diversa per entrambi gli artisti. Hodgy ha iniziato ad esplorare i flussi di canto più fluidi nel suo album di debutto del 2016, Fireplace: TheNotTheOtherSide, ma sembra davvero che prenda d'ispirazione Frank Ocean qui, precedentemente insieme nel loro illustre collettivo Odd Future. Alvin, nel frattempo, arricchisce la produzione di successi unici e offre ancora una piacevole atmosfera melodica, ma senza la rabbia o la grinta della sua musica precedente: "O.P.E.N." è davvero pulita. Il video presenta tonnellate di primi piani su un bellissimo pavone, un uccello noto per il suo simbolismo e la sua speranza, adatto per l'inizio di qualcosa di nuovo.

Alvin e Hodgy hanno già collaborato nel 2015 per il brano Beastmode, rilasciato sulla Fool's Gold di A-Trak, uno sforzo hard-EDM dove Hodgy mostra la destrezza del suo talento canoro attivandolo per ogni verso. Entrambi arrivano al progetto "HA" con background significativi: Hodgy è diventato uno tra i più apprezzati della Odd Future nei loro anni di collettivo, Alvin Risk è emerso come uno dei primi due produttori-cantanti del boom dei primi dell'EDM americana, rilasciando canzoni su OWSLA tra cui " Skyclad " e “Try It out ” con Skrillex nel suo ultimo album Recess.