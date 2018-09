Il buon vecchio Sonny Moore non si smentisce mai, e dopo i vari rumors del suo imminente ritorno, tra i primi leaks non si è potuto essere indifferenti ai suoni di un brano inedito che ha tutte le carte in regola per essere l'ennesimo remix rivoluzionario. Attraverso il suo profilo Instagram, pare che sia pronto per essere rilasciato il re-work di una delle hit di Astroworld, ovvero l'ultimo album di Travis Scott.

La canzone in questione è Sicko Mode, in featuring con Drake e Swae Lee degli Rae Sremmurd, un brano che ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo in questo momento, e non è un caso che il boss della OWSLA remixi per l'ennesima volta un brano così virale: durante lo scorso settembre del 2017 fu rilasciato un remix della hit di DAMN. di Kendrick Lamar, "HUMBLE.", un lavoro che è stato apprezzato da tanti esperti nel settore in particolare per la qualità del sound design percepito dal pubblico. E siamo sicuri che in Sicko Mode, Skrillex non deluderà affatto.