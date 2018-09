Non è un segreto che tutto il mondo dell'elettronica senta fortemente la mancanza di Skrillex, della sua musica e dei suoi DJ-set in giro per il mondo. Che si tratti dei suoi tag-team attraverso Jack Ü o Dog Blood, o di un remix come quello per Kendrick Lamar, desideriamo solo il suo ritorno. Al di là delle presenze in giro per il Giappone in festival come il FujiRock o della sua comparsa al Burning Man, il boss della OWSLA si è concesso una pausa dalle proporzioni non definite dai dancefloor di tutto il mondo.

Anche se non sappiamo molto su quello che stia facendo, sappiamo che è stato impegnato a lavorare sull'ultimo album di Rihanna. Sappiamo anche che ha un nuovo studio sempre a Los Angeles, quindi c'è nessun motivo per cui disperarsi. A luglio, Yultron si piombò su Twitter per esprimere le sue opinioni riguardo il nuovo materiale-Skrillex di cui ha avuto il privilegio di ascoltare in totale anteprima, arrivando a dire semplicemente:

"LA NUOVA MUSICA DI SKRILLEX È PRONTA A CAMBIARE IL GIOCO DI NUOVO, COME HA SEMPRE FATTO".

I got to hang with Skrillex yesterday and he played a bunch of his new songs. Dude is so humble and talented... the new music is bout to change the game again, like he always does. I was looking at him like god i hate you cuz it’s so damn good and inspiring. — Yultron (@yultron) July 20, 2018

Ora sembra che la sua riflessione abbi delle ulteriori conferme. Recentemente, l'ingegnere audio della OWSLA, Randy Urbanski, che è conosciuto su Instagram attraverso il nickname urboengineering, ha sfruttato l'occasione per condividere un po' di notizie riguardo Skrillex attraverso le sue stories.

Come tutti sappiamo, il tempo vola davvero quando ci si diverte. Tuttavia, Urbanski afferma tale circostanza con una foto di Sonny al DJ-set, dichiarando che "quest'anno è stato lento". Ma la dichiarazione si conclude con questa affermazione che dice tutto:

"NON VEDO L'ORA CHE QUESTO RAGAZZO CAMBI LA PARTITA IL PROSSIMO MESE."

https://www.instagram.com/urboengineering/?hl=it

Non è la prima volta che si legge una tale dichiarazione riconducibile al produttore americano, una riflessione che però si è sempre convertita in un fatto reale sul campo stesso. Su una cosa c'è da stare completamente tranquilli: staremo per vederne delle belle, questo è poco ma sicuro.