Al giorno d'oggi, i videogiochi sono molto più di una semplice storia digitale o di un buon gameplay. È soprattutto la musica che crea sempre di più la differenza tra giochi mediochi e giochi eccezionali. Titoli come "The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time" e "The Elder Scrolls V: Skyrim" non avrebbero elevato la loro esperienza di gameplay senza la loro colonna sonora emotiva, le melodie atmosferiche e gli effetti sonori adatti. Nomi come Koji Kondo, Nobuo Uematsu e Jesper Kyd nel loro campo hanno una fama tale e quale come quella di Hardwell, Martin Garrix e Carl Cox per gli appassionati di Electronic Dance Music. Tuttavia, ora questi 2 mondi sembrerebbero aver realizzato una fusione totale: dietro alla colonna sonora per l'attesissimo Kingdom Hearts 3, c'è niente di meno che Skrillex in persona!

Pronto per essere rilasciato il prossimo 25 gennaio 2019, Kingdom Hearts 3 è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni. Anche se è già il dodicesimo gioco della serie, è il sequel del best seller KH2, uscito nel 2005. Ora, ASCAP ha scoperto che il brano di apertura di Kingdom Hearts 3 "Face My Fears", è stato scritto e prodotto da Sonny Moore (Skrillex), Jason Boyd (Poo Bear) e Hikaru Utada, che è stato anche responsabile di un altro successo di Kingdom Hearts: "Simple and Clean".

Kingdom Hearts 3

Ovviamente Skrillex e Poo Bear hanno già lavorato insieme durante la loro collaborazione per "Would You Ever", quindi sarà molto interessante vedere e ascoltare come hanno inglobato in un brano per un videogioco molto atteso le loro influenze dance-elettroniche. Per Skrillex, che è ovviamente un giocatore e un grande fan di Kingdom Hearts, è un'altra pietra miliare nella sua carriera. Naturalmente, al di là della sua notorietà ottenuta per i suoi brani dall'enorme successo come "Bangarang" e "Make It Bun Dem", nella storia recente il suo sound design si è evoluto parecchio, "Would You Ever" è un esempio perfetto. Tuttavia, è inutile dire che sia i fan di Kingdom Hearts, sia i fan di Skrillex, possono iniziare ad aspettare intrepidi per il futuro ascolto di "Face My Fears".