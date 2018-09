Sull'orlo di un'estate a dir poco rovente, si sta sempre più arrivando alla conclusione di questa festival season. Tra tutte, la scena svedese è quella che probabilmente ha riscosso molta più notorietà, sia per IL FATTO a dir poco straordinario del ritorno degli Swedish House Mafia, sia per il tristissimo avvenimento della scomparsa dell'appena ventottenne Tim Bergling, in arte per tutti noi Avicii: Ad ogni festival o evento a cui abbiamo partecipato, il suo ricordo è stato sempre riportato a tutti i nostri cuori dai suoi colleghi tramite la magia delle sue melodie, come quelle di Levels o Waiting For Love (A Nameless in 3 giorni le sue tracce sono state riprodotte tra le 15 e le 20 volte). Tra gli artisti che negli scorsi 3 mesi ha sempre realizzato un tributo per il talentuoso produttore di Stoccolma, non è potuto assolutamente mancare Steve Angello.

https://www.s-a-archive.com/

Dopo l'incredibile riunione con i suoi 2 amici (più che colleghi) Sebastian Ingrosso e Axwell, la sua estate ha avuto un significato ancora più marcato grazie alla pubblicazione del suo secondo album da solista, "HUMAN", rilasciato lo scorso 27 aprile. 21 tracce, per un totale di 91 minuti: si tratta di un lavoro che ha bisogno di più ascolti per apprezzarlo a pieno, con tracce di cui analizzarne attentamente il contenuto come ad esempio Rejoice, narrato (più che cantato) dall'indelebile voce di T.D. Jakes. L'elemento comune che più caratterizza questa opera è sicuramente la cura mostruosa del sound design e la coerenza coordinata tra tutte queste tracce, fatto dimostrato dalla perfetta amalgazione della voce di un mostro dell'hip-hop come Pusha-T all'interno di Freedom.

Chi segue il suo produttore svedese di origini greche da tempo, è a conoscenza della sua enorme dedizione ai dettagli su ogni fronte e aspetto su cui si rispecchia il suo lavoro: dalla cura della scaletta dei DJ set (con la forte impronta di HUMAN ovviamente), alle sue visual, al suo outfit, fino ovviamente alle fotografie ufficiali da rilasciare. Una cura maniacale che lo ha portato a condividere questi ultimi elementi attraverso un sito web, dove poter visionare tutti i magnifici momenti di quest'estate angelliana catturati da Hannes Söderlund, il suo fotografo ufficiale. Nonostante sia disponibile da maggio all'incirca, ci è sembrato giusto e doveroso condividerlo alla fine di una stagione molto significativa, per intuirne al meglio l'essenza di questa enorme produzione che coordina al meglio musica, immagini ed emozioni.

Puoi trovare il sito con tutte le fotografie ufficiali rilasciate cliccando qui!