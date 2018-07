Takagi & Ketra - Amore e Capoeira (feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston) (Video ufficiale e testo)

Takagi & Ketra - Amore e Capoeira (feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston) testo



Ah, ah, vai



Sean Kingston, Giusy, Takagi, Ketra





Uh, ba ba, uh, ba-ba

Uh-uh, ba ba, uh, ba-ba

Uh-uh, ba ba, uh, ba-ba

Uh-uh, ba ba, uh, ba-ba

Uh



Avevo solo voglia di staccare, andare altrove

Non importa dove, quando, non importa come

Avevo solamente voglia di tirarmi su

Per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù



E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale

Quando la pioggia cade, cadi tu



Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira, Cachaça e luna piena



Come in una favela

Come in una favela



Baby, gyal you don't have to lie

I could see it in your eyes

You've been on and on for too long

Think it's time to move on, yeah



So come roll with a weed-a weed-a

Drop top in the summer, or the winter-winter

Roof-a-dem try high, but I can come closer

With Sean King, pull up gyal, you now it's ova



Now flex, time to have sex

Push all to get me know this is inna

Flex, time to have sex

Gyal we gonna love, so cannot resist, no no (Let's go)



Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira, Cachaça e luna piena



Come in una favela



Nessuno dorme, c'è il sole anche di notte

L'ho detto mille volte che tutto può succedere

Arrivi tu, che in cambio mi chiedi

Una notte speciale



Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira, Cachaça e luna piena



Come in una favela

Eh-eh, eh-eh, eh-eh

Come in una favela

Eh-eh, eh-eh, eh-eh



Amore e capoeira