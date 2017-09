Con un 2017 all'insegna di importanti traguardi e record, The Chainsmokers hanno già alcuni importanti programmi per il 2018. Il duo è infatti pronto a lanciare il tour europeo per promuovere l'album di debutto "memories...do not open".

Febbraio e Marzo saranno i mesi che vedranno impegnati The Chainsmokers a portare la loro musica in giro per l'Europa con il "Euro memories...do not open tour" con tappe che toccheranno Parigi, Londra, Berlino e Amsterdam.

Il tour prevede anche un'unica data Italiana all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). I biglietti per tale evento saranno disponibili su Ticketone a partire dal 29 Settembre con possibilità di acquistare il pacchetto VIP.